بوستة: مشاورات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة وصلت إلى نقطة اللاعودة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري شعبان بوستة إن مشاورات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة والمتعلقة ببند مزدوجي الجنسية وصلت إلى نقطة اللاعودة، مضيفًا أنه ليس من السهل للمجلسيْن إيجاد مخرج لها.

بوستة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أنّ أغلبية أعضاء مجلس الدّولة لن يوافقوا على ترشّح مزدوجي الجنسية لأي انتخابات رئاسية مقبلـة، لافتًا إلى أن ما تم اقتراحه بشأنها في حوار القاهرة الأخير يتمثل بتنازل المرشح للرئاسة عن جنسيته إذا ما فاز في الانتخابات، أو سيتم اختيار مَن يليه رئيسًا.

وجدّد بوستة تأكيده أن مطلبهم بمجلس الدولة هو إجراء انتخابات برلمانية على أن تؤجّل مسائل الخلاف بشأن الانتخابات الرئاسية إلى البرلمان الجديد المنتخب للنّظر فيها، إلا أن مجلس النواب رفض هذا التوجّه.

