الشريف: المفتي الغرياني مواطن ليبي ومن حقه التعبير في الشأن العام

دافع فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، عن المفتي المعزول الصادق الغرياني وآرائه السياسية، داعياً إلى منحة حرية التعبير بصفته مواطن ليبي.

كتب قائلًا على فيسبوك: “مش تقولوا عليه المفتي المعزول ومش معترفين لا بعلمه الشرعي ولا بمؤلفاته التي تُدرّس في جامعات وأكاديميات داخل ليبيا وخارجها، وتوفرون عقيلة وحفتر عوضًا عن ذلك وتتحالفون معهما، خلاص لماذا كل هذا الصراخ والتذمر كلما قال الشيخُ رأيًا في مسألة تمس وطنه وأهله؟ اعتبروه مواطن ليبي ويعبر عن رأيه شأنه شأنكم، وإلا حتى هذه ستنازعونه فيها” وفق تعبيره.