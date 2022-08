ليبيا – زعم الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا أن ماخسره خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) عسكريًا كسبه سياسيًا ونجح في شق الصف.

الكافي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “ما خسره حفتر عسكريًا كسبه سياسيًا، ونجح في شق الصف ولهذا الدفاع عن العاصمة هو ضد حكومة صافحت مجرم حرب ووافقت على تسليم وزارات سيادية تمكنه من مفاصل الدولة وتكون تحت سيطرة حفتر مباشرة”.

وتابع عبد الكافي حديثه: “الأسابيع الماضية تمت تحالفات عسكرية لم تكن متوقعة والأمر تخطي دعم الدبيبة، والهدف هو الانتخابات فليس كل التشكيلات داعمة له، ولكن القناعة التامة هي رفض حكومة تحالفت مع مجرم الحرب”.

The post عبد الكافي: ما خسره حفتر عسكريًا كسبه سياسيًا ونجح في شق الصف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية