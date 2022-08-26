نورلاند: ناقشت مع نواب ليبيين الإدارة «الشفافة» و«العادلة» للإيرادات الوطنية

قال السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة إنه ناقش مع 5 من أعضاء مجلس النواب «الحاجة إلى إدارة شفافة وعادلة للإيرادات الوطنية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي في جميع ربوع ليبيا».

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في اجتماعي المثمر اليوم مع خمسة من أعضاء مجلس النواب، انخرطنا في نقاش صريح حول الجهود الجارية على المسار الدستوري وأهمية الحفاظ على الهدوء حتى يختار الليبيون قيادتهم من خلال الانتخابات».

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وتابع «أتطلع إلى استمرار الاتصالات الوثيقة مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتسريع التقدم على المسار السياسي».

ويلتقي نورلاند فعاليات سياسية ومسؤولين ليبيين لبحث الجمود في المسار السياسي، حيث ناقش الجمعة الماضية في تونس مع شباب ليبيين من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني، «تحديات الحوكمة ومستقبل ليبيا».