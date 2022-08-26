بليحق: وفد قبيلة بوضاوي عبيدات جدد دعمه مجلس النواب ضد الاعتداءات الأخيرة 

قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح” التقى في مكتبه في مدينة القبة وفداً من مشايخ وأعيان ووجهاء وشباب قبيلة ” بوضاوي عبيدات ” ، حيث استنكر الوفد الإعتداء على مقر مجلس النواب بمدينة طبرق وأكدوا على تأييدهم لرئيس مجلس النواب ومجلس النواب الممثل الشرعي والمُنتخب من الشعب الليبي ، كما ثمن الوفد ما أنجزهُ مجلس النواب الليبي من تشريعات وقوانين تخدم المواطن كإصدار قانون العفو العام و إلغاء قانون العزل السياسي وقانون الإستفتاء على الدستور و قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب وقانون الجرائم الإلكترونية وقوانين المؤسسة العسكرية وقانون المحافظ الاستثمارية وغيرها من القوانين.

أضاف في بيان: “كما تناول اللقاء المشاريع التي يتم تنفيذها بمدينة القبة ، حيث قدم وفد قبيلة بوضاوي الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على ما تم تنفيذه من مشاريع خدمة لأهالي مدينةالقبة ، وبحث اللقاء احتياجات مدينة القبة في مجال الصحة والأمن وتعيينات الشباب الباحثين عن عمل وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن، وفي ختام اللقاء أكد وفد مشايخ وأعيان ووجهاء وشباب قبيلة ” بوضاوي عبيدات ” على دعمهم ومساندتهم لرئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” ومجلس النواب”.