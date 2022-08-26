المقريف يمنح اللجان المركزية سلطة زيادة توقيت امتحانات الثانوية العامة

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية د.موسى المقريف، اليوم الجمعة، منح اللجان المركزية للامتحانات في كامل التراب الليبي السلطة التقديرية لزيادة توقيت امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بما يضمن ملاءمة الزمن المُخصص للإجابة لطبيعة المادة وعدد الأسئلة.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القرار يأتي «‏إستجابة لطلب أبنائنا الطلاب الذين يُجرون إمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بشأن زيادة للامتحانات».

وفي 21 أغسطس، بدأ 112 ألفًا و956 طالبًا وطالبة أداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

تسريب الامتحانات

ويوم الثلاثاء، قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إن مكتبه تلقى بلاغا من إدارة التقويم والامتحانات بشكل شفهي بوجود خرق داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة، أدى إلى تسريب الأسئلة وحلها وإعادتها مرة أخرى إلى الطلبة، وهو ما يُشكِّل جريمة غش، والإضرار بالمصلحة العامة.

وأوضح الصور في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV) إن مكتب النائب العام تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، بالتنسيق مع إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، حيث توصَّل الاستدلال الفني إلى الأشخاص المتهمين، وجرى ضبط أحدهم، وجارٍ ضبط الآخرين.