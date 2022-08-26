المصرف المركزي: أمريكا أثنت على قوة الدينار الليبي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ومسؤولين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وذكر مصرف ليبيا المركزي في تغريدة عبر “تويتر”، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة في تونس، ناقش الشراكة بين الجانبين الليبي والأمريكي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر 2021.

وأشار المصرف إلى أن الاجتماع حضره بالإضافة لمدراء المشاريع المعنية والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي عددٌ من الخبراء الدوليين.

وبحسب البيان، أثنى الجانب الأمريكي على التطور الملحوظ في أداء مصرف ليبيا المركزي لا سيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عددٍ من الأزمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى جهوده في تطوير معدلات الإفصاح والشفافية ونشر البيانات بشكل دوري.

ولفت كذلك إلى جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف البيان: تم في نهاية الاجتماع الاتفاق على برنامج العمل خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.