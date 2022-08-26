العرفي: أطالب الدبيبة بتسليم السلطة.. والترشح للرئاسة إذا أراد

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” إن الجهود بين مجلسي النواب ومجلس الدولة الحالية تصب في حل مشكلة السلطة التنفيذية وآلية التسليم والاستلام بشكل سلس قبل استئناف المشاورات بشأن المسار الدستوري لإجراء الانتخابات.

وطالب “العرفي”، “عبد الحميد الدبيبة” بتسليم السلطة والخروج بشكل لائق لكونه جنب البلاد ويلات الحروب والزج بأبناء الوطن الواحد للاقتتال، مضيفا أنه في حال رغبة “الدبيبة” برئاسة ليبيا، فعليه أن يترشح للانتخابات ويقدم شهاداته العلمية وسيرته الذاتية ويترك الأمر للناخبين على حد تعبيره.

وأكد عضو مجلس النواب أن كل الأطراف ترفض الحرب سواء كانت من مجلس النواب أو مجلس الدولة وحتى المجلس الرئاسي الذي أعلن مؤخرا تشكيل لجنة للدفاع عن “الدبيبة” الذي يتعنت في تسليم السلطة وهو المشكلة الوحيدة التي تحول دون تسليم السلطة سلميا.

وأشار “العرفي” إلى أن “الهالة الإعلامية” التي يروج لها الدبيبة باتت واضحة وهناك وزارء في حكومة الدبيبة يعارضون بقاءه في السلطة بعد انتهاء ولايته، مرجحا أن تسليم “الدبيبة” للحكومة بات قريبا.