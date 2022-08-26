المنفي يصل تونس للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا “التيكاد”

تونس 26 أغسطس 2022 (وال)- وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة تونس، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا “التيكاد”.

وكان في استقبال المنفي والوفد المرافق له رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وتبدأ أعمال القمة غدًا السبت وتستمر ليومين في تونس، بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال