الماهري: ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في خروج العقارب بأعداد كبيرة

طالبت المتحدث باسم مركز سبها الطبي “حليمة الماهري”، جهاز الإمداد الطبي سبها بزيادة كمية أمصال العقارب التي يتم صرفها للمناطق القروية.

وأوضحت الماهري في تصريحات صحفية إن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في خروج العقارب بأعداد كبيرة، ما يؤدي إلى كثرة الإصابات.

وأشارت إلى أن الحالات التي أصيبت بلدغات العقارب بدأت في القدوم إلى مركز سبها الطبي من الساعة 8 من مساء الخميس إلى الثالثة من فجر الجمعة، وأول إصابة كانت لطفل إفريقي أصيب بلدغة عقرب في مزرعة وهو الآن في العناية الفائقة ووضعه حرج.

‏وأضافت الماهري: “باقي الأطفال تم إعطاؤهم الأمصال وهم تحت الملاحظة ووضعهم الصحي مستقر، وكل الحالات التسعة التي أصيبت بلدغات عقارب من مدينة سبها ولا يوجد حالات من خارج المدينة”، نافية أي حالات وفاة حتى هذه اللحظة.