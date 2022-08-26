شاهد في «الحصاد»: المشهد السياسي بين رسالة باشاغا وتهكم الدبيبة

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV) الجمعة، الضوء على الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، التي وصفها بـ«إبراء ذمة» إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تدعوه إلى «الالتزام بالتداول السلمي» و«الجنوح للسلم بعزة وشرف».

وتناولت الحلقة، رد الدبيبة على باشاغا إذ دعاه إلى التوقف عن «إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، والتركيز على الانتخابات»، مضيفا: «ملاحظة: لم أرد برسالة لأني مشغول.. بخدمة الليبيين».

– الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات

– باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي

– الركود الاقتصادي مثار جدل بين الدبيبة وباشاغا

كما عرجت الحلقة على مسألة الركود الاقتصادي، والتي أشار إليها باشاغا خلال حديثه أخيرا مع أعيان بالمنطقة الغربية، محملا حكومة الدبيبة المسؤولية عن ذلك، بينما نفى الأخير وجود ركود، مشيرا إلى زيادة نسب الاستيراد، ما يعني أن هناك استهلاك بشكل ملحوظ.