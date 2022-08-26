ليبيا الان

دون تسجيل وفيات..مكافحة الأمراض يعلن (41) إصابة بكورونا  

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس  

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل (41) إصابة بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (22.6 %). 

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الخميس، عدد (181) عينة، دون تسجيل أية حالات وفاة.   

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي العينات أظهرت أن من بينها عدد (140) عينة سالبة.   

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (77) حالة شفاء.    

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.746 حالة، والحالات النشطة 392 حالة، والمتعافين 499.918 حالة، والوفيات 6.436 حالة. 


عدد المشاهدات:
14

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك