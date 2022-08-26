دون تسجيل وفيات..مكافحة الأمراض يعلن (41) إصابة بكورونا  

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل (41) إصابة بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (22.6 %).

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الخميس، عدد (181) عينة، دون تسجيل أية حالات وفاة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي العينات أظهرت أن من بينها عدد (140) عينة سالبة.

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (77) حالة شفاء.

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.746 حالة، والحالات النشطة 392 حالة، والمتعافين 499.918 حالة، والوفيات 6.436 حالة.