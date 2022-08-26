الفلاح: على الدبيبة وباشاغا الوصول إلى تفاهمات لعدم جر البلاد إلى الحرب

اعتبر رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال فلاح، أن ”التفاهمات المحتملة قد تكون تفاهمات تهدف لعدم الانجرار إلى الحرب والاقتتال لأن كلا الطرفين يحشدان قواتهما، وهناك، اليوم، وساطة من شخصيات وأعيان من مصراتة وطرابلس بين الطرفين، ولا سيما أعيان مصراتة ونخبها السياسية والاجتماعية. وفقا لقوله.“.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ ”إرم نيوز“ أضاف فيها أنه“ من حيث المنطق والمبدأ السياسي فإن باشاغا، لا يملك الشرعية والأحقية وحكومة الدبيبة في نفس الوقت سحبت منها الثقة، لكن المسار السياسي أنتج لنا سلطة تنفيذية بمجلس رئاسي ورئيس حكومة هو الدبيبة، وهذا هو جوهر الخلاف“،

مؤكدًا أن ”على الجانبين، اليوم، الوصول إلى تفاهمات من أجل إنقاذ البلاد وعدم جرها إلى الحرب“.

وتابع الفلاح قائلا: ”باشاغا، يزعم أنه يمتلك الشرعية من مجلس النواب الذي فقد الشرعية بدوره، أما الدبيبة، فيملك الشرعية الدولية بما أنه جاء عن طريق مؤتمر الحوار السياسي في جنيف، ونحن نتمنى أن يكون هناك حوار بينهما لا لتقاسم السلطة بل للاتفاق على موعد قريب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأن ما يحدث هو عبارة أن كل طرف حين يجد نفسه خارج المعادلة السياسية يحاول أن يحشد ويستخدم السلاح ويتقاسم السلطة، وهذا يعانيه الليبيون منذ 2011، التحشيد ومحاولة دخول العاصمة“.

وأضاف الفلاح قائلا: ”نحن نتفق على أن يكون هناك حوار صريح بين الطرفين لعدم الانجرار والاقتتال والاتفاق على موعد الانتخابات وليس على تقاسم السلطة، لذلك نثمن أي خطوات تحاول تهدئة الأوضاع من ناحية التحشيد العسكري والدفع نحو الاقتتال، ولكن نحن نرفض مبدأ تدوير هذه الشخصيات ومبدأ تقاسم السلطة بين الشخصيات الموجودة منذ 2011 وأساءت للعمل السياسي وللتداول السلمي على السلطة