«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

أعلن «اللواء 444 قتال» تحرير خمسة مصريين خطفوا على يد تشكيل عصابي في مدينة بني وليد.

واقتحمت مفارز اللواء وكر التشكيل، الذي تورط في جرائم خطف وتعذيب، حيث عثر على المخطوفين وقد تعرضوا «لأشد أنواع التعذيب والضرب»، كما ساوم الخاطفون أهليهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم، حسب بيان اللواء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

وأشار البيان إلى تقديم الإسعافات إلى المحررين، قبل نقلهم إلى مستشفى بن وليد لتلقي العلاج، موجها الشكر غلى المواطن الذي أبلغ عن الواقعة.

أفراد اللواء خلال نقل المصريين إلى مستشفى بن وليد.

إحدى سيارات مفارز اللواء لدى نقلها المصريين المحررين من الخطف في بني وليد.