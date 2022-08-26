المقريف: منح اللجان المركزية سلطة زيادة توقيت امتحانات الثانوية العامة

قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ” موسى المقريف” ، اليوم الجمعة، منح اللجان المركزية للامتحانات في كامل التراب الليبي السلطة التقديرية لزيادة توقيت امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بما يضمن ملاءمة الزمن المُخصص للإجابة لطبيعة المادة وعدد الأسئلة.

جاء ذلك في منشور الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أضافت فيه ، إن القرار يأتي «‏إستجابة لطلب أبنائنا الطلاب الذين يُجرون إمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بشأن زيادة للامتحانات».

وفي 21 أغسطس الجاري ، بدأ 112 ألفًا و956 طالبًا وطالبة أداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي