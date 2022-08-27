الويبة: طباعة الكتاب المدرسي يمس الأمن القومي ونتمنى أن ينال حظه من الاهتمام

قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، كامل الويبة، إن المركز لازال في انتظار الإجراءات المالية المتعلقة بالكتاب المدرسي.

وقال الويبة، في تصريحات نشرتها وزارة التربية والتعليم، إن في حال تم استكمال الإجراءات سيكون الكتاب في المخزن الرئيسي والمخازن الفرعية خلال 3 أسابيع”.

وأضاف الويبة، “أدعو كل المسؤولين في الدولة الليبية للوقوف مع المركز حتى تكون بداية العام الدراسي بداية مثالية، وفي موعدها المحدد”.

مضيفا “إذا تأخرت الإجراءات فإن الكتاب قد يتأخر. في الوقت الذي قامت فيه وزارة التربية والتعليم بكل المطلوب منها من خلال مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية”.

وأكد، أن “موضوع الكتاب المدرسي يهم كل الليبيين، وأي تأخـير في الكتاب المدرسي،. قد يسبب ربكة لبداية عام دراسي جديد”.

وتابع الويبة، “أكرر النداء لكل المسؤولين في الدولة الليبية، للوقوف مع وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية حتى يصل الكتاب في موعده المحدد”.

وشدد على أن “مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي يمس الأمن القومي. ونتمنى أن ينال حظه من الاهتمام من كل المسؤولين في الدولة الليبية، دون تحديد”.

وقال، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إن “أكثر مشكلة تواجهنا هي الروتين الإداري أحيانا. والتأخر قد يكون سببه التدقيق من بعض الجهات، ولكن الحقيقة يفترض أن تنتهي كل الأشياء”.

وأضاف، “بمجرد ما يقوم مصرف ليبيا المركزي بإحالة رقم الاعتماد. سنباشر في عملية توريد الكتاب المدرسي إلى الموانئ الليبية