العبيدي لـ”الدبيبة”: احترم على الأقل مناصريك من البدو ولا تسبهم

وبخ جبريل العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بدعوى قيام الأخير بسب البدو.

كتب قائلًا على فيسبوك: “يا دبيبه احترم على الأقل البدو الذين معك ويناصروك على أهلهم عندما تسب البدو، وهم أفضل منك”.

جدير بالذكر أن صفوان أبوسهمين، المدير التنفيذي التجاري لقناة سلام الممولة من “وليد اللافي” وزير الدولة في حكومة الوحدة المؤقتة، هاجم البدو ومشائخ القبائل الليبية، معتبرًا أن حملات الكره والحقد دليل على استفحال الفكر البدوي، على حد تعبيره.

وقال أبوسهمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الحملات النابعة من الكره والحقد دليل على استفحال الفكر البدوي غير المبني على الحقائق و التدقيق والفهم”

وتابع أبو سهمين، عبر حسابه:” ليبيا لن تكون خيمة”- في إشارة إلى حياة البدو.

ووصف صفوان أبوسهمين، أيضا، الفكر البدوي بـ«الشر»، متهما البدو بإشعال الحرب في ليبيا عن طريق شيوخ القبائل.

وقال أبوسهمين، وقتها:” أنا بديت متأكد وبقناعة تامة أن الفكر البدوي هو أساس الشر”.

وأضاف:” في تفسير الدين في المعاملات في الأخلاقيات في الوفاء، حتى أن الحروب أشعلها البدو ونفخ سعيرها ما يعرف زورًا بشيوخ القبائل”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الفكر البدوي البدائي لا يقوم على فكرة العلاقات الإنسانية أو المهنية بل على معايير قبلية متخلفة.

وتابع:” توصل الدرجة بشخص يتاجر بوفاة حد هو اصلا كارهه و مش طايقله زفرة، أوتوماتيكيا أعلم إنه بدوي”.

واختتم منشوره قائلا:” اللي بيدافع وبيقول أهل وكرم وجود وخراف الخيّم ، حاب نقولك رد بالك يحجروكم”، على حد تعبيره.