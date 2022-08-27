بن قدارة مرتبات يوليو وأغسطس ستتضمن الزيادة بنسبة %67 

العنوان – طرابلس

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قـدارة أن مرتبات العاملين بالقطاع لشهري (يوليو-أغسطس) ستتضمن الزيادة التي تم الإعلان عنها فيما سبق بنسبة %67، وستودع في الحسابات البنكية قبل نهاية الشهر الحالي.

وأعلن بن قدارة لكل العاملين بالقطاع بأن التأخير الناجم هو من طرف الشركات التابعة للمؤسسـة في إرسال البيانات الخاصة بالعاملين وإجـراءات إدخالهـا ومطابقتهـا فـي المنظومـة الخاصـة بـوزارة الماليـة.

وأوضح أنه تم انتهـاء كـافـة الإجـراءات وعمليات المطابقة، حيـث قيـدت القيـم المرصـودة فـي حسابات المؤسسـة والتي تعمـل علـى تحويلهـا للشركات ومـن ثـم حسابات العامليـن قبل نهاية الشهر.

وذكر رئيس المجلس، أن مجلس إدارة المؤسسـة يعـكـف علـى دراسـة مـلـف الخدمـات العلاجية والتأميـن الطبي وذلك لتبني خيارات وحلول تضمـن مـن خلالها المؤسسة تقديم خدمات علاجية طبية لائقة بالعاملين في المؤسسة وذويهم داخل وخارج ليبيا.