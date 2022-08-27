«بن قدارة»: إيداع مرتبات العاملين في قطاع النفط بالزيادة 67% عن يوليو وأغسطس

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن مرتبات كافة العاملين بالقطاع لشهري يوليو وأغسطس ستكون مودعة في الحسابات البنكية قبل نهاية الشهر الجاري، متضمنة الزيادة المعلنة سابقا سبق بنسبة 67%.

ووجه بن قدارة، اعتذاره إلى العاملين بالقطـاع نظرا للتأخير «من طـرف الشركات التابعة للمؤسسة، فـي إرسال البيانات الخاصـة بالعاملين وإجـراءات إدخالهـا ومطابقتهـا فـي المنظومـة الخاصـة بـوزارة المالية»، بحسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكـد بن قدارة، انتهاء الإجـراءات وعمليات المطابقة، حيـث قيدت القيـم المرصـودة في حسابات المؤسسة، التي تعمل علـى تحويلها للشركات، ومن ثم حسابات العاملين قبل نهاية الشهر.

وأعرب، عن تطلـع مجلس إدارة المؤسسة للعمل علـى المزيد مـن البرامج والإجـراءات، التي تستهدف بناء القدرات ورفع الكفاءات الخاصة بالعاملين، إلـى جانب برامج المسؤولية المجتمعية التي تحملها المؤسسة على عاتقها اتجاه المجتمع الليبي.

ولفت إلى أن المجلس يعكف علـى دراسة ملف الخدمات العلاجية، والتأميـن الطبي، وذلك لتبني خيارات وحلول تضمـن مـن خلالها المؤسسة تقديم خدمات علاجية وطبية لائقة بالعاملين في المؤسسة وذويهم داخل وخارج ليبيا.

وتقدم مجلس إدارة المؤسسة بالشكر للجنة متابعة تنفيذ الميزانية المشكلة من قبل حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة)، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وذلك على تعاونهم ودعمهم للمؤسسة.