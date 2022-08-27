النويري يبحث مع نورلاند الأزمة السياسية والأمنية وسُبل حلها 

العنوان – تونس

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند الأزمة السياسية والأمنية وسُبل حلها.

وتم خلال اللقاء الذي عقد الجمعة في تونس توضيح رؤية مجلس النواب للحل والتأكيد على ضرورة وضوح الموقف الدولي بشأن دعم الشرعية وسيادة القرار الليبي.

وناقش الاجتماع المخاوف من تدهور الوضع الأمني في غرب البلاد خصوصاً في ظل تعنت حكومة الوحدة تسليم السلطة بعد انتهاء ولايتها.

وتناول اللقاء مناقشة مُقترح مستفيد لإدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية والمخاوف من تحوله لإدارة الصراع بدل إيجاد حل للصراع وكذلك تعارضه مع سيادة الدولة وإدارتها لمواردها.

وتم التأكيد على الحاجة الحقيقية لأن تكون البرامج المستهدفة لدعم الشفافية ومكافحة الفساد والرقابة الدقيقة على الصرف وفق الميزانية العامة للدولة بآليات عادلة وشفافة ومنع الصرف من خارج الميزانية.

وأكد الاجتماع على ضرورة العمل على منع التدخلات الخارجية في القضية الليبية التي أضرت كثيراً بالعملية السياسية وأعاقت الوصول إلى حل.