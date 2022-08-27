النويري يناقش مع نورلاند مخاوف تدهور الوضع الأمني في ظل تعنت الدبيبة

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” اليوم الجمعة سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” بالعاصمة تونس . وناقشا المخاوف من تدهور الوضع الأمني في غرب البلاد خصوصاً في ظل تعنت حكومة الوحدة تسليم السلطة بعد إنتهاء ولايتها.

جاء الاجتماع بحضور أعضاء مجلس النواب ” عبدالسلام نصيه و عزالدين ابوراوي و يوسف الفرجاني و مولود الاسود ، كما تناول اللقاء الأزمة السياسية والأمنية وسُبل حلها ،

وتم خلال اللقاء توضيح رؤية مجلس النواب للحل والتأكيد على ضرورة وضوح الموقف الدولي بشأن دعم الشرعية وسيادة القرار الليبي، بحسب بيان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك..

وأضاف البيان أن اللقاء تناول مناقشة مُقترح مستفيد لإدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية والمخاوف من تحوله لإدارة الصراع بدل ايجاد حل للصراع وكذلك تعارضه مع سيادة الدولة وإدارتها لمواردها وتم التأكيد على الحاجة الحقيقية أن تكون البرامج المستهدفة لدعم الشفافية ومكافحة الفساد والرقابة الدقيقة على الصرف وفق الميزانية العامة للدولة بآليات عادلة وشفافة ومنع الصرف من خارج الميزانية.

وأضاف بليحق في بيانه أنه تم التأكيد على ضرورة العمل على منع التدخلات الخارجية في القضية الليبية التي أضرت كثيراً بالعملية السياسية واعاقت الوصول الى حل..