عقب وصوله إلى تونس.. المنفي يناقش مع سفير واشنطن إدارة عوائد النفط وسيادة ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

وبحث اللقاء، سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

واستعرض اللقاء، الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة في العاصمة طرابلس، والتأكيد على أهمية التزام كل الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن.

كما تم مناقشة مُقترح إدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية، وتم التأكيد على أهمية السيادة الليبية لإدارة العائدات.