ليبيا: اشتباكات مسلحة وسط العاصمة طرابلس

اندلعت، ليلة (الجمعة) وفجر اليوم (السبت)، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء. ولم يصدر أي بيان رسمي حول الاشتباكات.

https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1563316891837378560

ووفق أنباء متطابقة، وقعت الاشتباكات بين الكتيبة 77 بقيادة «هيثم التاجوري»، وجهاز دعم الاستقرار بقيادة «عبد الغني الككلي»، المعروف بـ«غنيوة»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتواترت أنباء تشير لسيطرة «غنيوة» على مقر معسكر 77 بمنطقة باب بن غشير،

فيما عُرضت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر سيطرة قوات «التاجوري» على مقر يتبع «غنيوة» في شارع الجمهورية، وأسر ثلاثة من عناصره.

وأظهرت مقاطع فيديو نيران البنادق وهي تطال مبنى البريد المركزي ومقر هيئة الاتصالات والمعلوماتية بمنطقة شارع الزاوية، في ما يبدو أنها محاولة لقتل قناص تمركز فوق المبنى المرتفع. بينما نشرت مواقع أخرى مقاطع لسيارات مسلحة تخرج من مقر مصنع التبغ في طرابلس، تتبع لقوات الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي.

ليبيا على شفير حرب… وقلق أممي

من جهة أخرى، نُشرت عدة صور على مواقع التواصل تظهر إغلاق قوات تابعة لحكومة الدبيبة الطريق الساحلي بسواتر ترابية عند بوابة «وادي كعام» على الطريق الرابط بين مدينتي الخمس وزليتن، نحو 150 كلم شرق طرابلس. وتواترت أنباء عن أن سبب إغلاق الطريق يعود للاحتياط من قوات تتبع حكومة باشاغا قد تتحرك من مصراتة نحو طرابلس فجراً.

وفي الناحية الغربية للمدينة، أظهرت مقاطع مصورة أرتالاً عسكرية تتمركز عند جسر الـ27 (27 كلم غرب المدينة).

يأتي كل هذا في ظل مخاوف من اشتعال حرب داخل طرابلس بسبب الخلاف السياسي الدائر منذ مارس (آذار) الماضي بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، والتي تطالب باستلام مهامها، وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.