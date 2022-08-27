مستشفى بنت بية: نقص أمصال العقارب ينذر بالمزيد من الوفيات بالجنوب

قال مدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى بنت بية، الطيب عبدالسلام إن الوضع في المستشفى سيء مشيرا إلى عدم توفر أمصال العقارب بالكمية المطلوبة داخل المستشفى.

وأكد عبدالسلام في تصريحات صحفية ، أن هناك زيادة في عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب التي يستقبلها المستشفى، وتتراوح عدد الحالات في اليوم بين 4 و5 حالات.

وأضاف عبدالسلام في تصريحاته أنه في حالة عدم استجابة الحالة للأدوية تُحوّل لمستشفى سبها الطبي مشيرا بأن الأمصال تأتيهم من مخازن الإمداد الطبي في سبها، وهو أيضا يُعاني من نقص الأمصال؛ لأنه يوزع على مناطق الجنوب بالكامل..