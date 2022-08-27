بويصير: قوات سوداء البشرة في الزنتان

قال المحلل السياسي وصاحب شركة المقاولات المهندس محمد بويصير، في تدوينة عبر حسابه على الـ«فيسبوك» رصدتها «الساعة 24» أنه يعلم بتواجد قوات سوداء البشرة في مدينة الزنتان كدعم روسي من أفريقيا”، حسب وصفه.

وكتب بويصير، عبر حسابه:” روايات عن قوات سوداء البشره فى الزنتان، أن صحت فهذا إمداد روسي من أفريقيا”.

اعتبر محمد بويصير، في وقت سابق، أن ليبيا بها الكثير ممن وصفهم بـ”العقول الخشبية” غير المفيدة، محملهم مسؤولية إعاقة تقدمها في مختلف المجالات، زاعماً أن تلك العقول تربت على النقل والنسخ ولم تتعود على البحث والغوص إلى المفاهيم وقوانين الحركة التي تحكم الحياة.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك” وقتها:” فى حديث شيق الآن مع احد أنظف وأنشط العقول الليبية التى سعدت بالتعرف عليها حديثا عن الفرق بين مفهومي العلم والتقنية، اتفقنا أن العلم هو ما يستطيع العقل البشرى ملاحظته وتفسيره فى بيئته، وبالتالى صياغة ذلك فى نظريات، تبقى فى أرفف المكتبات والمعامل حتى يأتي من يقيم عليها تقنيات تجعل من حياة البشر أطول وأوضح وأسهل وأمتع”.

وأضاف بويصير:” العلم حل محل الخرافة فى تفسير الظواهر، بينما التقنيه باستعمال العلم غيرت طبيعة حياة البشر”.