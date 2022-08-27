شركة الكهرباء: منح “داوو” الكورية تنفيذ عدة مشاريع لرفع القدرة الإنتاجية

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” محمد عمر المشاي ” رفقة مدير مشروعات الإنتاج، مع مدير شركة “داوو” الكورية بليبيا.

وجاء اللقاء لمناقشة إمكانية منح شركة “داوو” تنفيذ عدة مشاريع من شأنها رفع القدرة الإنتاجية للشركة، ولرغبة الشركة في طرح خارطة من الأعمال وتوسيع خدمات الطاقة بالبلاد وتوضيحهم للأعمال المنجزة لمشروع محطة الزويتينة المزدوجة. كما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء..

وطالب رئيس مجلس الإدارة الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالتهم لجدول المشروع والأعمال المنجزة فيه.

ومن جانبه أبدى مدير عام شركة “داوو” استعداده على قدرة الشركة لتنفيذ عدة مشاريع لمحطات توليد ضخمة تساهم في استقرار الشبكة ووضع حلول استراتيجية مستقبلية تعزز من القدرات الإنتاجية لضمان استقرارية الشبكة الكهربائية العامة.

كما رحب مجلس إدارة الشركة بالتعاون المستمر مع شركة “داوو” والتي ستكون أعمالها داعمة ورافدة لجهود مهندسي الشركة العامة للكهرباء وتعزيز قدراتها الإنتاجية خلال المدة القادمة بما يخدم المواطن، بحسب شركة الكهرباء.