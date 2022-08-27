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أعيان منطقة محروقة يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة للمحافظة على الأمن

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان مع أعيان ومشايخ منطقة محروقة ورئيس المجلس الأعلى لفزان ، لمناقشة الوضع الأمني داخل المنطقة ،

وخلال الاجتماع أكد أعيان ومشايخ وأهالي منطقة محروقة دعمهم للقوات المسلحة للمحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة ،

كما طلب آمر قوة عمليات الجنوب  اللواء “المبروك سحبان ” من مشايخ المنطقة التعاون لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون .

مؤكدا على عمل القوات المسلحة على فرض الأمن وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب ومنع انتشار الفوضى والجريمة لحماية الوطن والمواطن

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آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان أعيان منطقة محروقة

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صحيفة الساعة 24

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