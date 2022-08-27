أعيان منطقة محروقة يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة للمحافظة على الأمن

اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان مع أعيان ومشايخ منطقة محروقة ورئيس المجلس الأعلى لفزان ، لمناقشة الوضع الأمني داخل المنطقة ،

وخلال الاجتماع أكد أعيان ومشايخ وأهالي منطقة محروقة دعمهم للقوات المسلحة للمحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة ،

كما طلب آمر قوة عمليات الجنوب اللواء “المبروك سحبان ” من مشايخ المنطقة التعاون لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون .

مؤكدا على عمل القوات المسلحة على فرض الأمن وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب ومنع انتشار الفوضى والجريمة لحماية الوطن والمواطن