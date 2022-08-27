أصوات اشتباكات مسلحة .. طرابلس على صفيح ساخن

سُمعت فجر اليوم السبت في ساعات الصباح أصوات اشتباكات مسلحة بمختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في مناطق باب بن غشير وشارع الزاوية وعدد من الاحياء بالعاصمة طرابلس.

هذه الاشتباكات جرت بين عناصر الكتيبة 77 التي يقودها هيثم التاجوري وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي “غنيوة” حيث هاجمت مجموعات مسلحة تابعة للككلي مقر 77 من اجل السيطرة عليه وفعلا تم ذلك وفق ما اظهره فيديو لهيثم التاجوري وهو يسيطر علي مقر تابع لجهاز الامن الداخلي الذي يقوده لطفي الحراري احد ادرع الككلي في طرابلس.