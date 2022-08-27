بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 27 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 27 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس معتدل علي أغلب مناطق ليبيا , مع بقاء فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (32-36)مْ، وتسجل زيادة طفيفة و تدريجية خلال اليومين القادمين .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38).