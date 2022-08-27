منظمة حقوقية تطالب بوقف اشتباكات طرابلس وحماية المستشفيات

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا اندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس، وطالبت بوقف الاشتباكات فوراً وتوفير الحماية للمستشفيات بطرابلس .

وأكدت المنظمة في بيان لها أنها تتابع ببالغ القلق إندلاع الإشتباكات المسلحة بطرابلس وأكدت أن هذه النزاعات التي تتجدد من فترة إلى أخرى، دون تسوية جذرية، أدت لسقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين، وأضرار لحقت بأحد مستشفيات طرابلس الذي أعلن النفير والدعوة لتقديم الحماية بعد إصابته بقذيفة أدت لمقتل أحد الكوادر الطبية حسب الأنباء المتداولة، واحتراق مكتبة كتب وعدد من شقق المواطنين .

ودعت المنظمة إلى التهدئة وضبط الأنفس، وناشدت سرعة التدخل لاستعادة الاستقرار في العاصمة، وتوفير الحماية إلى الطواقم الطبية وكذلك دعم الإمدادات الطبية والمعيشية الضرورية ، والعمل على تقديم العلاج اللازم للمصابين.