جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، صباح السبت، ورود بلاغات عن إصابات بين مدنيين إثر تجدد الاشتباكات العنيفة في عدد من أحياء مناطق العاصمة طرابلس. وقال الجهاز إن فرق الاسعاف لم تتمكن من الحركة بسبب هذه الاشتباكات.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بسلاح متوسط وثقيل اندلعت ليلة أمس بين مجموعتين مسلحتين في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير.

وبدأت الاشتباكات ليلة أمس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.

ونشرت صفحة «اللواء 777 قتال» مقطع فيديو يظهر فيه آمر اللواء 777، هيثم التاجوري، متوعدا من يهاجم مقراته بجاهزيته للتصدي لهم.

وأفاد سكان من مدينة طرابلس «بوابة الوسط» بحدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

اشتعال النيران في محال وعدد من سيارات ومنازل لمواطنين في شارع الجمهورية بالعاصمة طرابلس جراء الاشتباكات صباح السبت، 27 أغسطس 2022. (الإنترنت)

اشتعال النيران في محال وعدد من سيارات ومنازل لمواطنين في شارع الجمهورية بالعاصمة طرابلس جراء الاشتباكات صباح السبت، 27 أغسطس 2022. (الإنترنت)

اشتعال النيران في محال وعدد من سيارات ومنازل لمواطنين في العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات صباح السبت، 27 أغسطس 2022. (الإنترنت)

اشتعال النيران في منازل لمواطنين في العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات صباح السبت، 27 أغسطس 2022. (الإنترنت)