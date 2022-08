وفد من الجنوب يطالب البعثة الأممية بإجراء انتخابات شاملة في أسرع وقت ممكن

ليبيا – استقبل القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا بمعية منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة جورجيت غاغنون وفدًا من الجنوب، حيث أطلعوا البعثة على مخاوف اهالي المنطقة، بما في ذلك التوزيع العادل للموارد والمشاركة السياسية.

الوفد أعرب بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية عن رفضه للحرب، داعيًا إلى إجراء انتخابات شاملة في أسرع وقت ممكن.

وأكد زينينغا على هذا الموقف، واستعرض جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف الجنوب وشجع الحاضرين على مواصلة الدعوة للتغيير.

من جانبها، أكدت غاغنون التزام الأمم المتحدة بدعم مواطني الجنوب من خلال أنشطة إعادة الإعمار والتعافي والتنمية المستدامة التي تركز على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي.

