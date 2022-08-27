الارصاد: استمرار اعتدال الطقس… والامطار واردة على هذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 27/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى معتدلة ومستقرة علي مناطق غرب ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تبقى في معدلاتها الفصلية.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال مابين ( 29 – 33 ) مْ وتسجل ارتفاع طفيف وتدريجي خلال اليومين القادمين ، وتكون علي مناطق الوسط والجنوب مابين ( 37 – 41 )مْ.

بينما تتكاثر السحب من حين لأخر علي المناطق الشرقية حيت تبقى الاحتمالية واردة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي خاصةً المنطقة الممتدة من ( المرج – الجبل الأخضر حتى درنة).

والله اعلم