بالصور.. هدوء حذر في طرابلس بعد ليلة من الاشتباكات المدمرة

عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة طرابلس بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة التي أوقعت قتلى وجرحى.

الاشتباكات جرت بين عناصر الكتيبة 77 التي يقودها هيثم التاجوري وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي “غنيوة” حيث هاجمت مجموعات مسلحة تابعة للككلي مقر 77 من أجل السيطرة عليه وفعلا تم ذلك وفق ما أظهره فيديو لهيثم التاجوري وهو يسيطر على مقر تابع لجهاز الامن الداخلي الذي يقوده لطفي الحراري احد ادرع الككلي في طرابلس.

وأظهرت صورا تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي احتراق عددا من الشقق والسيارات بسبب الاشتباكات في طرابلس.

وتم إعلان حالة الطوارئ بمحيط رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة ية طرابلس، حيث حشد جهاز دعم الاستقرار قواته غرب العاصمة.

وأدت الاشتباكات إلى تعليق الدراسة والامتحانات في جامعة طرابلس اليوم السبت كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتبه في طرابلس وضواحيها محذرا المواطنين من الخروج.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ وجود عائلات عالقة بشارع الجمهورية بالقرب من مسجد الشيخه راضية واندلاع حريق في عمارة مؤلفة منمجموعة شقق كما أصيبت سيدة بشارع المعري.

كما تسببت الاشتباكات التي اندلعت في شارع الزاوية بطرابلس في وفاة الفنان الكوميدي مصطفى بركة