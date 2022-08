ليبيا – زعم المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور أن أحمد المسماري (المتحدث باسم الجيش) يريد أن يقحم خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) في الصراع عبر تحالفه مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا والقيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي،قائلاً:تهديدات المسماري متوقعة رغم اختلاف الأدوات”.بحسب ادعائه.

دردور وفي تصريحات أدلى بها لموقع ”إرم نيوز“، أضاف: “رغم اختلاف هذه الأدوات فإن نفس الهجمة الأولى تتعرض لها طرابلس اليوم، وهم يحاولون تحقيق أهدافهم عبر شق صف المنطقة الغربية باستخدام فتحي باشاآغا، لكن النتيجة ستكون مثل الحرب الأولى”، وفق تقديره.

وختم دردور بالقول: “كل السيناريوهات اليوم في العلاقة بالصراع على السلطة متوقعة، خاصة أن حفتر بصدد الضغط على باشاآغا لدخول طرابلس”.

The post دردور: حفتر يحاول تحقيق أهدافه عبر شق صف المنطقة الغربية باستخدام باشاآغا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية