"ليلة مروعة" في العاصمة الليبية: قتال وانفجارات وذعر

شهدت العاصمة الليبية طرابلس قتالاً عنيفاً ليل الجمعة، الـ26 من أغسطس (آب)، استمر حتى صباح اليوم السبت، حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة ودوت أصوات انفجارات عالية في أنحاء المدينة.

وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت في وسط مدينة طرابلس على وقع أزمة سياسية في شأن السيطرة على الحكومة الليبية، شهدت حشداً متزايداً للجماعات المسلحة حول العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت لوسط المدينة، عربات عسكرية مسرعة في الشوارع ومقاتلين يطلقون النار وسكاناً محليين يحاولون إخماد الحرائق.

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وقال عبد المنعم سالم، من سكان وسط طرابلس، “هذا مروع، لم أستطع النوم أنا وعائلتي بسبب الاشتباكات، كان الصوت مرتفعاً جداً ومخيفاً للغاية”.

وأضاف “بقينا مستيقظين في حال اضطررنا إلى المغادرة بسرعة، إنه شعور مروع.”

ولم تصدر وزارتا الداخلية والصحة أي تعليق حتى الآن في شأن القتال الذي توقف في وقت متأخر من الصباح أو بخصوص وقوع إصابات.

وتنحصر المواجهة الرئيسة في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة وإدارة منافسة لها تحت قيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان شرق البلاد.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة في البلاد هذا الأسبوع من أية محاولة لحل النزاع بالعنف.