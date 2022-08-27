الإسعاف والطوارئ: الاشتباكات المتقطعة تمنعنا من مساعدة المدنيين

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 August, 2022

أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي بوجود اشتباكات متقطعة في شوارع العاصمة طرابلس ما يجعل فرق الإسعاف عاجزة عن مساعدة المدنيين.

وأفاد علي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المناطق التي تشهد اشتباكات هي شارع الزاوية وطريق السور وباب بن غشير والشوارع المتفرعة منهم.

وحول أعداد الضحايا أكد علي أن الجهاز لم يتمكن بعد من حصرهم لكن المؤكد أن الاشتباكات أدت إلى وفاة الفنان الكويدي مصطفى بركة وإصابة سيدة.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتبه في طرابلس وضواحيها محذرا المواطنين من الخروج.

وأظهرت صورا تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي احتراق عددا من الشقق والسيارات بسبب الاشتباكات في طرابلس.

الاشتباكات جرت بين عناصر الكتيبة 77 التي يقودها هيثم التاجوري وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي “غنيوة” حيث هاجمت مجموعات مسلحة تابعة للككلي مقر 77 من أجل السيطرة عليه وفعلا تم ذلك وفق ما أظهره فيديو لهيثم التاجوري وهو يسيطر على مقر تابع لجهاز الامن الداخلي الذي يقوده لطفي الحراري احد ادرع الككلي في طرابلس.