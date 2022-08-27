نورلاند: اتفقت مع المنفي على ضرورة وقف الاشتباكات العنيفة في طرابلس

قال السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يوم أمس «أهمية تجنب الاشتباكات العنيفة في طرابلس وضرورة وقف التصعيد»، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف نورلاند عقب لقاء في تونس مع المنفي: «اتفقنا على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والتقدم نحو الانتخابات، وكذلك على أهمية اتخاذ الخطوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة عائدات النفط الليبي».

ويزور رئيس المجلس الرئاسي العاصمة تونس للمشاركة سيشارك في أعمال «ندوة طوكيو الدولية للتنمية بأفريقيا» التي تطلق أعمالها اليوم.

اشتباكات في العاصمة طرابلس

جاء ذلك في حين تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بسلاح متوسط وثقيل اندلعت ليلة أمس بين مجموعتين مسلحتين في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير. وبدأت الاشتباكات ليلة أمس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.

ونشرت صفحة «اللواء 777 قتال» مقطع فيديو يظهر فيه آمر اللواء 777، هيثم التاجوري، متوعدًا من يهاجم مقراته بجاهزيته للتصدي لهم. وأفاد سكان من مدينة طرابلس «بوابة الوسط» بحدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء أدت إلى اشتعال النيران بمحال.