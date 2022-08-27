ليبيا – أبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح اعتقاده بأن القوة القاهرة التي تحدث عنها والتي تعذر معها إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي انتهت الآن.
السايح وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الصباح”، قال:” إن تأخر استلام القوانين هو العامل الأول في ما أسميتها القوة القاهرة”.
ورأى أن الحل المطروح للخروج من هذه الأزمة هو الانتخابات،لافتًا إلى أن ما يُشاع عن تدخلات أجنبية كلام غير صحيح ومؤكدًا أن العملية الانتخابية قرار ليبي.
وأوضح أن المجتمع الدولي يعلم جيدًا أن الحل الوحيد في ليبيا هو الانتخابات .
وأضاف:”ليس لدينا أي تواصل مع النائب العام بخصوص ما أعلن عنه الأيام الماضية وننتظر أن يزودنا النائب العام بمصادر المعلومات وحيثيات الأرقام المزورة”.
وأكد أن المفوضية ليس لديها علم عن الثلاثة آلاف وثمانمائة بطاقة التي تحدث عنها النائب العام”.
وتساءل السايح:” أكثر من (30) حزب أين هي؟ .. أين تأثيرها وضغطها على البرلمان ومجلس الدولة”.
ووصف مؤسسات المجتمع المدني بـ” الضعيفة جدًا والغائبة عن المشهد”.
السايح نبه إلى أن الخلاف على الدستور ينحصر في مادتين (ترشح العسكر وازدواجية الجنسية).
The post السايح: القوة القاهرة التي تعذر معها إجراء انتخابات 24 ديسمبر انتهت الآن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
أضف تعليقـك