السايح: القوة القاهرة التي تعذر معها إجراء انتخابات 24 ديسمبر انتهت الآن

ليبيا – أبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح اعتقاده بأن القوة القاهرة التي تحدث عنها والتي تعذر معها إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي انتهت الآن.



‏السايح وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الصباح”، قال:” إن ‬تأخر‭ ‬استلام‭ ‬القوانين هو العامل الأول في ما أسميتها القوة القاهرة”.

ورأى أن‭ ‬الحل‭ ‬المطروح‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬هو الانتخابات،لافتًا إلى أن ما‭ ‬يُشاع‭ ‬عن‭ ‬تدخلات‭ ‬أجنبية‭ ‬كلام‭ ‬غير‭ ‬صحيح ومؤكدًا أن ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬قرار‭ ‬ليبي.

وأوضح أن المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يعلم‭ ‬جيدًا‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬هو‭ ‬الانتخابات‭ .

وأضاف:”ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بخصوص‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية وننتظر‭ ‬أن‭ ‬يزودنا‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بمصادر‭ ‬المعلومات وحيثيات‭ ‬الأرقام المزورة”.

وأكد أن المفوضية ليس لديها علم عن الثلاثة آلاف وثمانمائة بطاقة التي تحدث عنها النائب العام”.

وتساءل السايح:” ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬30‭) ‬حزب‭ ‬أين‭ ‬هي؟‭ .. ‬أين‭ ‬تأثيرها وضغطها على البرلمان ومجلس الدولة”.

ووصف ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني بـ”‭ ‬الضعيفة‭ ‬جدًا‭ ‬والغائبة‭ ‬عن‭ ‬المشهد”.

السايح نبه إلى أن الخلاف على الدستور ينحصر‭ ‬في‭ ‬مادتين (ترشح‭ ‬العسكر‭ ‬وازدواجية‭ ‬الجنسية).

