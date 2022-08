العرادي عن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة: يجب فتح تحقيق

ليبيا – قال عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إنه يجب على المجلس الرئاسي والحكومة(التي يقع تحت سلطتها أحمد المسماري)في إشارة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا فتح تحقيق في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف:” إذا تبين أن جهة الاختصاص قد منحتها الأذن فمن مصلحة ليبيا الاعتذار ودفع التعويض ومحاسبة الجهة التي أسقطتها”.

وأكد العرادي أن مدينة بنغازي دفعت ثمنا باهظًا نتيجة تقاعس الحكومات المتعاقبة في التحقيق في مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز في مدينة بنغازي والقبض على الجناة.

