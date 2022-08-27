التكبالي: اشتباكات طرابلس استباق من الدبيبة لطرد المليشيات غير الموالية له

رأى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة هو المحرك للاشتباكات العنيفة المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس بين مجموعات مسلحة.

واعتبر “التكبالي”، في تغردية له عبر توتير، أن الدبيبة يستهدف من اشتعال هذه الاشتباكات طرد كل المليشيات التي لا تدين له بالواء، والإبقاء على جهاز حماية الإستقرار الموالي له.

وقال عضو مجلس النواب: “اشتباكات البارحة في طرابلس ليست من أجل باشآغا، ولكنها استباق من ادبيبة: لا نريد الا جهاز حماية الإستقرار الموالي لنا، كل الميليشيات المترددة ليس لها إلا أن تخرج”.