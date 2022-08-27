بلدي طرابلس يحمل المتصدرين للمشهد مسؤولية اشتباكات طرابلس

حمل المجلس البلدي طرابلس وسكان طرابلس المركز مجلسي النواب والدولة والرئاسي وحكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا المسؤولية عن تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وطالب المجلس البلدي في بيان له المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا ودعا السكان إلى الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر.

وقال المجلس البلدي في الوقت الذي دعا فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين والمجتمع الدولي إلى تجنب لغة التحشيد والتهديد تحدث الاشتباكات في قلب العاصمة ولا تعبأ بحياة المدنيين ولا ممتلكاتهم وهذا نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم وتأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية .