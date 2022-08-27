شركة سرت تعلن إلغاء رحلة طيران النفط بسبب اشتباكات طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إلغاء رحلة طيران النفط المقررة، اليوم السبت بسبب اشتباكات العاصمة.

وفي بيان مقتصب نبهت الشركة مستخدميها بإلغاء الرحلة بسبب الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس.

شهدت العاصمة طرابلس، في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين الميليشيات، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.

وشهدت العاصمة طرابلس، في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين الميليشيات، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.

وكشف مصدر أمني لصحيفة العنوان الليبية أن الاشتباكات المسلحة بمحيط شارع الزاوية في طرابلس لا علاقة لجهاز الردع بها.

وأضاف المصدر الأمني أن الاشتباكات بين قوة تتبع آمر مليشيا ثوار طرابلس سابقًا هيثم التاجوري وأخرى تتبع عبدالغني الككلي الشهير بـ “اغنيوة”.

وأكد المصدر أن التاجوري صد هجوم القوة التابعة لـ اغنيوة، والأخير يحشد قواته بدعم من عماد الطرابلسي لإعادة الهجوم على مقار التاجوري.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين داخل منازلهم.

وأظهرت المقاطع المرئية انتشار الآليات المسلحة وسط المناطق السكنية، كما وثقت المقاطع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.

كما أظهرت المقاطع أسر هيثم التاجوري لعدد من مقاتلي اغنيوة الككلي عقب سيطرة قوة تابعة له على مقر تابع لـ “لطفي الحراري” الموالي لـ اغنيوة بشارع الجمهورية ويستولي على عدد من السيارات والآليات الموجودة بالمقر