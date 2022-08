الكبير: لا أمل لـ فتحي باشاآغا وحكومته في الوصول إلى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة

ليبيا – رأى المحلل السياسي عبدالله الكبير أن لا أمل لفتحي باشاآغا وحكومته المكلفة من البرلمان في الوصول إلى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة لذلك يعملون على إجهاضها،على حد قوله.

الكبير وخلال مداخلة مع قناة “فبراير” قال:” إن باشاغا وحكومته سئم الشعب منهم وأدركوا أنهم فاشلون ووصلوا إلى السلطة بمحض الصدفة أو بالصفقات لكنهم فشلوا أثناء ممارستهم للسلطة”.

وأضاف:” تقارير ديوان المحاسبة أشارت إلى أنهم مختلسون ولصوص وبالتالي لا أمل لأي منهم في الوصول إلة السلطة”.

الكبير ختم :” جميع المتواجدين في الطبقة السياسية لن يتمكنوا من الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات لذا لايريدونها لأنها ستطيح بهم بعيدًا “.

