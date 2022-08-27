إسعاف طرابلس يُعلن حالة النفير القصوى ويُحذر المواطنين من الخروج

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتبه في طرابلس وضواحيها، محذرًا المواطنين من الخروج.

وحمَّل جهاز الإسعاف أطراف الاشتباكات مسؤولية سلامة المدنيين وطالبهم بوقف الاشتباكات التي وصفها ب”المروعة”.

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي قوله، إن “هناك إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات في طرابلس”، مشيرا إلى صعوبة في التحرك في أكثر من منطقة.

واندلعت ليلة الجمعة وفجر اليوم اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وسمعت في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف، ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.