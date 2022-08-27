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الجديد: على الدبيبة استقدام 2000 جندي من أي دولة لضبط الحالة الأمنية في طرابلس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اقترح مختار الجديد الخبير الاقتصادي، استقدام قوات خاصة من أي دولة لوضع حل للانفلات الأمني داخل طرابلس، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ ساعات ليل أمس بين مليشيات غنيوة الككلي وهيثم التاجوري.

كتب قائلًا على فيسبوك: “من أولى أولويات اي حكومة هي معالجة الحالة الأمنية، والحل في التعاقد مع احد الدول لجلب قوات خاصة منها، 2000 جندي محترف بكامل تسليحهم، من الباكستان أو الهند أو البرازيل، أو أي دولة المهم مايتلكموش عربي وماعندهمش دين علشان يعرفوا يتعاملوا مع الكفار اللي عندنا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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