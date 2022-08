الحويج: المصالحة الوطنية الشاملة هي كلمة السر الحقيقية في حل المشكلة الليبية

ليبيا – رأى المرشح الرئاسي ورئيس حزب حركة المستقبل الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج أن الوضع السياسي الحالي غير طبيعي وغير منطقي ومتأزم وحالة الانقسام تزداد، ومعها معاناة المواطن، مشدداً على أهمية أن تؤمن الأطراف السياسية الليبية بالتداول السلمي على السلطة لتتوحد البلاد.

الحويج قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إنه على الليبيين والعقل ودول الجوار وأفريقيا أكثر ما يعول على المجتمع الدولي في حل الأزمة التي تعيشها ليبيا، موضحاً أن الشعب الليبي قادر على حل مشكلاتهم بأنفسهم، في حين أن المجتمع الدولي يدير الأزمة ولا يحلها.

وفي معرض رده على سؤال حول تأثير غياب مبعوث أممي إلى ليبيا على الوضع السياسي، أشار إلى أن المجتمع الدولي لو كان جاداً في حل الأزمة لانتهت، وربما في خلال أسبوع واحد فقط.

وتابع أن الأزمة هي فوضى سلاح، والمجموعات المسلحة خارج الشرعية وانتشار أكثر من 21 مليون قطعة سلاح في غياب دولة القانون والحريات العامة والفردية وانتشار قانون القوة بدلا عن قوة القانون.

واعتبر أن الأطراف المختلفة في مجلس الأمن ستتفق حول تعيين مبعوث أممي، وسيكون ذلك عبر مجموعة من الاتفاقات، مشيراً إلى أن المبعوث لن يضيف جديداً في الوضع الحالي.

ولفت إلى أن المبعوث هو وسيط يحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ويحاول أن يقدم ويقرب الصورة للمجتمع الدولي، ولكن على مر كل المبعوثين الأمميين السبعة الماضيين لن يجد الشعب الليبي خطة واضحة لأمور معقدة مثل آليات جمع السلاح.

وبسؤاله عن الحل للأزمة الأمنية والعسكرية، أشاد الحويج بالجهد المميز والمتميز للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، ورئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، ومساعيهم لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد أن هذا الجهد أنجز كونهم أبناء مؤسسة واحدة وجميعهم يؤمنون بنفس العقيدة العسكرية وعقليتهم هي بناء الدولة، ووجود جيش ومؤسسة عسكرية مستقرة تحفظ الأمن وتقوم بواجبها.

ونوه إلى أن الوضع السياسي المنقسم أثر على كل شيء حتى على الحياة الاجتماعية، إلا أن الليبيين من كل المناطق توحدوا خلف الجيش الوطني، متمنياً أن يستكمل هذا المسار ليصبح جيشاً واحداً يحمي الحدود ويؤمن استقرار البلد ويذهب إلى الدولة المدنية الديمقراطية التعددية.

وألمح الحويج إلى أن المليشيات بطبيعة الحال ترفض هذه الجهود لإحلال السلام عبر حل الأزمة الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، والتي ستقوم بنزع سلاح المليشيات، وحلها وإخراجها من المدن ودمج من يرغب وتسمح مقوماته.

وعن التحشيدات الأخيرة بالعاصمة طرابلس واحتمالية حدوث صدام بين المليشيات، قال الحويج: “لا نريد ولا نتمنى حدوث اصطدام، ويجب المحاولة لعدم ذرف قطرة دم واحدة، وألا يموت أي شخص، نعم هذا صعب في الوقت الحالي، ولكن يجب أن نعول على العقلاء وصناع السلام من أجل تجنيب العاصمة الخراب والدمار.

وأما عن برنامجه لـ”المصالحة الوطنية الشامل” رأى أن هذه هي كلمة السر الحقيقية في حل المشكلة الليبية.

وتابع “بدون مصالحة وطنية شاملة، اجتماعية، سياسية، ثقافية، اقتصادية، مجتمعية، لن تحل الأزمة بشكل نهائي ومستدام، وكل الحلول الموجودة اليوم هي حلول ترقيعية، ولن نعود إلا بصياغة عقد اجتماعي جديد ويجب تأسيس هيئة مستقلة للمصالحة الوطنية الشاملة، وهذا ما اقترحناه على المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في لقائنا الأخير معه”.

كما أضاف أن “المشهد الحزبي ما زال ضعيفا وفي مرحلة البداية، وفكرة الأحزاب هي فكرة ناشئة وجديدة على المجتمع الليبي ولكنها مهمة؛ إذ لا توجد حياة سياسية بدون أحزاب والتي تبنى فيها الحياة السياسية وتتشكل الحكومات والمعارضة”.

وشدد أن أسباب تأجيل الانتخابات عن موعدها السابق 24 ديسمبر 2021 غير مفهومة، إلا أن أحد أهم الأسباب حالة الانقسام السياسي.

وأشار إلى أن الانتخابات مسألة مهمة من أجل إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، منذ أكثر من عقد من الزمن، وأن من ينهي هذه المراحل هي الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، والتي حتماً ستكون قريبة.

وأشاد بدور الأشقاء في مصر وجهدهم الكبير في إنجاح مسار القاعدة الدستورية للانتخابات باعتباره جهدا إيجابيا ناجحا بعدما فشلت البعثة الأممية فيه بمراحل متعددة، وستعود الاجتماعات قريبا لاستكمال هذه النجاحات، وسينجز هذا الاستحقاق وستكون الأولوية في التعاون مع دول الجوار وأفريقيا والجامعة العربية والدول التي وقفت مع ليبيا في أزمتها.

