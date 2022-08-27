واشنطن والأمم المتحدة تعربان عن "قلق كبير" من أحداث ليبيا

عبرت الولايات المتحدة عن “قلقها” إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، السبت: “نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي”.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة في طرابلس.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في طرابلس.

وجاء القلق الغربي، بعد اندلاع اشتباكات دامية، بين ميليشيات مختلفة داخل طرابلس، مساء الجمعة.

وضجَّت أحياء في العاصمة الليبية طرابلس باستغاثات الأهالي وذوي الجرحى وسط استمرار الاشتباكات التي اندلعت ليل الجمعة، بين ميليشيات تسعى كل منها لفرض نفوذها على مساحة أوسع من المدينة.

كما أكدت مصادر ليبية، السبت، مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 5 آخرين في اشتباكات طرابلس.