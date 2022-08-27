قنصلية تونس تدعو الجالية بطرابلس إلى توخي الحذر

دعت القنصلية التونسية في العاصمة طرابلس كافة أفراد الجالية التونسية بطرابلس وضواحيها إلى ضرورة توخّي الحذر وتفادي مناطق الاشتباكات وتجنّب التنقلات إلا عند الضرورة القصوى.

وأكدت القنصلية التونسية في طرابلس أن أن رقم هاتف القنصلية العامة القار 021-3409479 يعمل على مدار اليوم والليلة طيلة أيام الأسبوع، وهو موضوع على ذمة أفراد الجالية للتواصل مع البعثة والإشعار بأي طارئ.

وأشارت القنصلية إلى الاشتباكات المسلحة المشتعلة وإطلاق النار المكثّف وسقوط عديد القذائف على مختلف مناطق العاصمة طرابلس وذلك منذ الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.