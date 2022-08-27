بلدية طرابلس المركز تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين

العنوان

حمّلت، بلدية طرابلس المركز، اليوم السبت، مجلس ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية تردي الأوضاع، جراء الاشتباكات بين المليشيات المسلحة التي وقتعت ليل الجمعة.

وطالبت البلدية، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا، ودعت السكان إلى الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر.

وقالت البلدية، إن في الوقت الذي دعا فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين والمجتمع الدولي إلى تجنب لغة التحشيد والتهديد نفاجئ باشتباكات في قلب العاصمة.

وأضافت، أن الاشتباكات لا تعبأ بحياة المدنيين ولا ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم و تأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية .

وأعلن جهاز الإسعاف الطوارئ القصوى بمكاتبه في طرابلس وضواحيها، محذرا المواطنين من الخروج والوقوف بالشرفات وقرب النوافذ، كما طالب المتصارعين بوقف القتال.

ووثقت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل، احتراق سيارات المواطنين، وطال الإطلاق العشوائي مباني عامة وخاصة ظهر عليها آثار الاحتراق.